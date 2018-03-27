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Beni rehberine ne diye kaydetmiş öğrenme paralı mı-ücreti ne?

Beni rehberine ne diye kaydetmiş öğrenme paralı mı-ücreti ne?

Beni rehberine nasıl kaydetmiş, adım rehberinde nasıl kayıtlı, rehber sorgulama programı GetContact paralı mı soruları merak edildi. Kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çeken programın adı GetContact. Programı ilk bir ay kullanmak ücretisz ama sonrası için ücret ödemeniz gerekiyor. Peki rehberinde beni nasıl kaydetmiş uygulaması GetContact ücreti ne kadar, nasıl iptal edilir?

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 09:30 - Güncelleme: 27-03-2018 09:10

Beni rehberine nasılkaydetmiş, rehber sorgulama programı GetContact nedir, nasıl indirilir ve GetContact kullanmak ücretli mi kaç para soruları merak konusu oldu. Merak ettiğinizi kişilerin telefon rehberinde adınız nasıl kayıtlı bunu öğrenmek çok kolay. Akıllı telefonunuza GetContact uygulamasını indireceksiniz ve rpogramı yükledikten sonra arama kısmına kendi numaranızı yazarak 'sorgula' butonuna basacak böylece dilediğiniz kişinin telefonunda isminiz nasıl kayıtlı anında öğreneceksiniz. GetContact uygulamasını ilk bir kullanmak ücretsiz ama sonrası için aylık para ödenemiz gerekiyor.

Getcontact kim beni rehberine nasıl ne isimle kaydetmiş? Bunu öğrenmenin yolu çok basit! Programı yükledikten sonra arama kısmına kendi numaranızı yazarak 'sorgula' butonuna bastıkları an başkalarının rehberinde nasıl-hangi adla kaydedildiklerini görebiliyorlar. İphone kullanıcıların ve Twitter'da Türkiye gündemi oturan popüler uygulama programı Getcontact dilden dile dolaşmaya başladı bile. Getcontact kim beni rehberine nasıl ne isimle kaydetmiş? diye aramalar yapan kullanıcılar meraklı arayışı devam ediyor.

GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

GetContact uygulamasını iOS ve Android platformlarındaki akıllı telefonlardan kullanabilirsiniz.
1. GetContact uygulamasını Application Store'dan indirin ve çalıştırın.
2. Üyelik kaydınızı tamamlamak için telefon numaranızı girin.
3. Profil bilgilerinizi girin.
4.İstem sayfasındaki Sorgu bölümünden GetContact veritabanında kayıtlı numaraları sorgulayabilirsiniz.
5. Önceki sorgularınızı Sorgu Geçmişi altında bulabilirsiniz.
6. İstenmeyen aramalardan kendinizi spam bölümünü aktif hale getirerek koruyabilirsiniz.
7. Keşfet bölümünden öğrenebileceğiniz kişiler için iletişim önerileri alabilirsiniz.

GETCONTACT BİLGİLERİ

Getcontact, sizin için harika bir “istenmeyen çağrı engelleme” ve “arayan kişi tanımlama” uygulamasıdır. Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar.

- Telefon defterinizde kayıtlı olmayan numaralardan aldığınız çağrıları, anlık olarak tanımlayabilirsiniz.
- Gelen arama istenmeyen bir aramaysa anlık olarak sizi uyarır. Böylece bütün otomatik aramalar, reklamlar ve telefon dolandırıcılığı aramalarından gerçek zamanlı olarak korunursunuz.

Getcontact kullanımı son derece kolaydır…

+ ARAMA ENGELLEME

İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

+ ÇAĞRI TANIMLAMA

Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

+ KEŞFET

Getcontact, aynı zamanda harika bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.

Getcontact’ın diğer harika özelliklerini keşfetmek için şimdi ücretsiz indirin ve başlayın!

Bilmeniz Gerekenler:
• Getcontact uygulaması, internet bağlantısına ihtiyaç duyar.
• Üyeliğinizi size ait bir telefon numarası ile doğrulamanız gerekir.
• Kullanımı ilk 1 ay tamamen ücretsizdir.

Abonelikler Hakkında

• Ödeme, satın alma işleminin onaylanması durumunda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir.
• Abonelik, geçerli dönemin bitiminden en az 24 saat önce otomatik yenileme kapalı olmadığı sürece otomatik olarak yenilenir.
• Cari döneme ait son 24 saat içinde hesap yenilenecek şekilde ücretlendirilecek ve yenileme maliyeti sağlanacaktır.
• Abonelikler kullanıcı tarafından yönetilebilir. Otomatik yenileme, satın aldıktan sonra kullanıcının iTunes Hesap Ayarlarına giderek kapatılabilir.
• Etkin abonelik süresi boyunca geçerli aboneliğin iptali yasaktır.
• Ödemeler satın alma işleminizi onayladığınızda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir.
• Otomatik yenilemeler abonelik süresi bitiminden 24 saat öncesine kadar iptal edilmediği sürece yenilenir.
• Aboneliklerinizi şu adrese girerek iptal edebilirsiniz : https://support.apple.com/en-us/HT202039

GETCONTACT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER: Getcontact uygulaması, internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Üyeliğinizi size ait bir telefon numarası ile doğrulamanız gerekir. Kullanımı ilk 1 ay tamamen ücretsizdir. Getcontact kullanımı, Ödeme, satın alma işleminin onaylanması durumunda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir. Abonelik, geçerli dönemin bitiminden en az 24 saat önce otomatik yenileme kapalı olmadığı sürece otomatik olarak yenilenir. Cari döneme ait son 24 saat içinde hesap yenilenecek şekilde ücretlendirilecek ve yenileme maliyeti sağlanacaktır. Abonelikler kullanıcı tarafından yönetilebilir.

GETCONTACT NASIL İPTAL EDİLİR: Otomatik yenileme, satın aldıktan sonra kullanıcının iTunes Hesap Ayarlarına giderek kapatılabilir. Etkin abonelik süresi boyunca geçerli aboneliğin iptali yasaktır. Ödemeler satın alma işleminizi onayladığınızda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir. Otomatik yenilemeler abonelik süresi bitiminden 24 saat öncesine kadar iptal edilmediği sürece yenilenir. Getcontact aboneliğinizi bu linkten iptal edebilirsiniz. https://support.apple.com/en-us/HT202039

TÜM SİSTEMLERDEN NUMARAMI NASIL SİLDİREBİLİRİM: CIA, TrueCaller, Spy Number ve GetContact gibi uygulamaların database'ine yüklenmiş olan telefon numaranızı saniyeler içerisinde nasıl silebileceğinizi anlatıyoruz. İlginç bir yöntem olan GetContact'in Unlist özelliği sayesinde önce sisteme telefon numaranız ile kayıt oluyor daha sonra numaranızı tüm sistemlerden sildiriyorsunuz.

1. Adım: GetContact'in Unlist sayfasını buraya tıklayarak açın.

2. Adım: Unlist bölümüne telefon numaranızı girin ve Unlist butonuna tıklayın.

3. Adım: Daha sonra GetContact'e numaranız ile kayıt olun. Bu kayıt işlemi sırasında doğrulama kodu size mesaj olarak gelecek.

4. Adım: Sisteme kayıt olduktan sonra Unlist sayfasından numaranızı sildirin.

5. Adım: GetContact'in mobil uygulamasını indirin ve giriş yapın. Daha sonra Ayarlar>Gizlilik bölümünden hesabınızı silin.

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