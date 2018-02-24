'Beni canlı gören halüsinasyon sanıyor'

Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki, demek kiii gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yokkk fotomda, çatlayın. Ki fotoğraflarda olduğumdan çok daha kötü çıkarım. Ona shop diyorsanız... Zaten canlıda gören de halüsinasyon sanıyor beni. Alıştım." paylaşımında bulunarak duruma isyan etti.