'Beni canlı gören halüsinasyon sanıyor'

Aleyna Tilki, sosya medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda fotoşop kullandığı yönündeki iddialara isyan etti. Tilki, "Filtre yok fotomda, çatlayın. Zaten canlı gören de halüsinasyon sanıyor beni" dedi.
Önümüzdeki ay 18 yaşına basacak olan şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından Malibu'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. "Köpek balığı gördüm. Yorumdan telefon kitleniyor bi yavas ya" notuyla fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, fotoşopu abarttığı yönündeki yorumlara isyan etti.
Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki, demek kiii gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yokkk fotomda, çatlayın. Ki fotoğraflarda olduğumdan çok daha kötü çıkarım. Ona shop diyorsanız... Zaten canlıda gören de halüsinasyon sanıyor beni. Alıştım." paylaşımında bulunarak duruma isyan etti.
Aleyna Tilki, sosya medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda fotoşop kullandığı yönündeki iddialara isyan etti. Tilki, "Filtre yok fotomda, çatlayın. Zaten canlı gören de halüsinasyon sanıyor beni" dedi.
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