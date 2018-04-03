Bengü'den evlilik teklifine 'evet' yanıtı!

Ünlü şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabı Instagram'dan "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim... Bir ömür seninle ne güzel olacak." mesajını paylaşarak hayranlarına büyük müjdeyi verdi.

Bengü'den evlilik teklifine 'evet' yanıtı!

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan şarkıcı Bengü, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Bengü, Fransa'nın başkenti Paris'ten yaptığı paylaşıma, "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim... Bir ömür seninle ne güzel olacak" notunu düştü. Bengü'nün paylaştığı fotoğrafta oldukça mutlu olduğu görülürken, parmağındaki yüzük ise dikkat çekti.

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Bengü'den evlilik teklifine 'evet' yanıtı!

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan Bengü, Instagram hesabından paylaştığı not ile aşkını duyurmuştu. Bengü, "Çok bekledim seni sevgilim... Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar" ifadelerini kullanmıştı.

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Bengü'den evlilik teklifine 'evet' yanıtı!

İşte Bengü'nün 'evet' dediği o anlar...

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Bengü'den evlilik teklifine 'evet' yanıtı!

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