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Benfica Fenerbahçe maçını şifresiz canlı veren kanalların frekansı

Benfica Fenerbahçe maçını şifresiz canlı veren kanalların frekansı

Fenerbahçe Benfica maçını naklen ve canlı yayınla BeinSport kanalı verecek. Saat 22.00'da başlayacak Benfica Fenerbahçe maçını şifresiz olarak Arena Sport 4 kanalından izleyebilirsiniz. AZ TV ve İdman TV ise maçı yayınlamıyor. Maçı şifreli olarak beIN Sports kanalı veriyor.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 14:31 - Güncelleme: 07-08-2018 14:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ali Koç başkanlığında ve Phillip Cocu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Benfica maçını Beinsport canlı yayınlacak. Ancan beIN Sports (dijitürk) canlı yayını şifreli olacak.

Benfica Fenerbahçe maçı saat 22.00'da başlayacak. Fenerbahçe Benfica maçını şifresiz olarak veren kanallar da var. Türk izleyicisinin Şampiyonlar ligi maçlarında şifresiz kanal favorileri arasında Azeri kanalları İdman TV ve AZ TV bulunuyor. Ancak bu kez Azeri kanalları üzerinden maçı izleyemeyeceksiniz. Hem İdman TV hem de Az TV yayın akışında Benfica Fenerbahçe maçı yer almıyor.

Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz kanalları : Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz olarak Avrupa kanallarından izleyebilirsiniz. Bunun için Bosna Hersek'in Arena Sport kanalını tercih edebilirsiniz. Fenerbahçe maçını Arena Sport 4 kanalı veriliyor.

Arena Sport uydu frekansı : Benfica Fenerbahçe maçını veren Arena Sport 4 kanalının Eutelsat uydusu frekans bilgileri şu şekilde:

Benfica - Fenerbahçe maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi şu şekilde : Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV , Bosna Hersek - Arena Sport 4 , Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil, Hırvatistan - Arena Sport 1, Makedonya - Arena Sport 4 Serbia, Portekiz - Benfica TV

Benfica TV'nin canlı yayın frekans bilgileri de şu şekilde:

benfica tv frekans fenerbahçe maçı canlı yayını

Benfica - Fenerbahça maçı istatikleri : Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonundaki eşleşmenin ardından Fenerbahçe ile Benfica, 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-1 kaybederek, finale çıkma şansını yitirdi.

Fenerbahçe, 44. sezonunu geçireceği uluslararası arenada Benfica ile 221. maçına çıkıyor. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 220 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 94 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 326 gol gördü.

Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti. Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Benfica'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • xmen 07 Ağustos 2018 14:53 her zaman her yerde eüyük fener......o kadarrrr

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