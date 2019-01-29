Benatia, Katar ligine gitti Skrtel Juventus yolunda

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı. Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.

Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı.

SKRTEL JUVENTUS'UN RADARINDA

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Juventus'un transfer adayları arasında. Sky İtalia'da yer alan habere göre, Medhi Benatia'yı elden çıkaran Juventus, Faslı oyuncunun yerini tecrübeli bir isimle doldurmak istiyor. Bu listede Skrtel de var.