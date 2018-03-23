'Ben sizin babanızım' dedi kayboldu işte Barbaros Hayrettin'in son hali

Bir dönem 'Ben sizin babanızım' şarkısı ile Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Barbaros Hayrettin'in son hali görenleri şaşırttı. İşte 'Ben sizin babanızım' şarkısı ile ünlenen Barbaros Hayrettin'in son hali.

'Ben sizin babanızım' dedi kayboldu işte Barbaros Hayrettin'in son hali

90'lı yılların şarkıları, modası, sanatçıları, şarkıcıları... Hala akıllarda. Youtube'da Türkiye'de en çok izlenen videoların birçoğu 90'lı yılların şarkılarının klipleri. Bunlardan biri de 'Ben sizin babanızım' şarkısı. Barbaros Hayrettin'in söylediği ben sizin babanızım şarkısı o dönem çok revaçtaydı. Ancak Barbaros Hayrettin'e kalıcı bir şöhret getirmedi. Peki Barbaros Hayrettin şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte Barbaros Hayrettin'in son hali...

110
'Ben sizin babanızım' dedi kayboldu işte Barbaros Hayrettin'in son hali

Gerçek adıyla Barbaros Özşenol uzun yıllar Almanya'da şarkı söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra ise "Ben Sizin Babanızım" adlı şarkıyla çıkış yaptı. Şarkının klibindeki kıyafetleri ve gözlükleri de oldukça dikkat çekiciydi.

210
'Ben sizin babanızım' dedi kayboldu işte Barbaros Hayrettin'in son hali

Bu tek şarkılık şöhretinden sonra uzun süre ekranlarda görünmedi. 2017 yılının son aylarında bir kargo firmasının reklam filminde rol aldı. Görüyoruz ki yıllar onu yaşlandırmış ama enerjisinden bir şey götürmemiş...


310
'Ben sizin babanızım' dedi kayboldu işte Barbaros Hayrettin'in son hali

İŞTE BARBAROS HAYRETTİN'İN SON HALİ;

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro