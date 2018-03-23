'Ben sizin babanızım' dedi kayboldu işte Barbaros Hayrettin'in son hali

90'lı yılların şarkıları, modası, sanatçıları, şarkıcıları... Hala akıllarda. Youtube'da Türkiye'de en çok izlenen videoların birçoğu 90'lı yılların şarkılarının klipleri. Bunlardan biri de 'Ben sizin babanızım' şarkısı. Barbaros Hayrettin'in söylediği ben sizin babanızım şarkısı o dönem çok revaçtaydı. Ancak Barbaros Hayrettin'e kalıcı bir şöhret getirmedi. Peki Barbaros Hayrettin şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte Barbaros Hayrettin'in son hali...