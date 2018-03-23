'Ben sizin babanızım' dedi kayboldu işte Barbaros Hayrettin'in son hali

90'lı yılların şarkıları, modası, sanatçıları, şarkıcıları... Hala akıllarda. Youtube'da Türkiye'de en çok izlenen videoların birçoğu 90'lı yılların şarkılarının klipleri. Bunlardan biri de 'Ben sizin babanızım' şarkısı. Barbaros Hayrettin'in söylediği ben sizin babanızım şarkısı o dönem çok revaçtaydı. Ancak Barbaros Hayrettin'e kalıcı bir şöhret getirmedi. Peki Barbaros Hayrettin şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte Barbaros Hayrettin'in son hali...
Gerçek adıyla Barbaros Özşenol uzun yıllar Almanya'da şarkı söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra ise "Ben Sizin Babanızım" adlı şarkıyla çıkış yaptı. Şarkının klibindeki kıyafetleri ve gözlükleri de oldukça dikkat çekiciydi.
Bu tek şarkılık şöhretinden sonra uzun süre ekranlarda görünmedi. 2017 yılının son aylarında bir kargo firmasının reklam filminde rol aldı. Görüyoruz ki yıllar onu yaşlandırmış ama enerjisinden bir şey götürmemiş...
İŞTE BARBAROS HAYRETTİN'İN SON HALİ;
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