'Ben Kibariye’nin kocasıyım, hesap ödemem'

KİBARİYE’nin eşi Ali Küçükbalçık, Bodrum’da gittiği bir plajda hesap yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre Küçükbalçık, kız arkadaşlarıyla gittiği Yalıkavak Tren Beach’te gelen 1370 TL’lik hesaba itiraz etti.

Üzerinden sadece 800 TL çıkan Küçükbalçık, “Ben Kibariye’nin eşiyim, beni tanımadınız mı? Başka para veremem” deyince olay büyüdü. Mekan yetkilileri Ali Küçükbalçık’ı zorla dışarı çıkarttı ve bir daha mekandan içeri alınmaması için talimat verdi.



