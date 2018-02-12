Bella Hadid'in diyetisteninden parlak cilt önerileri

Bella Hadid'in diyetisteni Dr. Charles Passler parlak bir cilt için öneriler sundu.

Bella Hadid'in diyetisteninden parlak cilt önerileri

Bella Hadid'in diyetisyeni Dr. Passler’a göre 3 basit ek gıda takviyesi; herkesin içten ışıldayan bir cilt için temelde ihtiyacı olan şeyleri karşılıyor. İlk seçeneği hangisi mi? Klorofil damlaları! Vücudun detoks yeteneğini güçlendiren sıvı klorofil hakkında Dr. Passler; “Bu damlalar geleneksel Çin tıbbına göre; cildin kalitesi üzerinde direkt bir etkiye sahip olan sindirim sisteminizdeki toksinlerin atılmasına yardımcı oldukları için cildin parlaklığını arttırmak için çok yararlı” diyor.

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Bella Hadid'in diyetisteninden parlak cilt önerileri

Dr. Passler’ın ikinci önerisi ise C vitamini. “C vitamini,cildin kolajen oluşumunun her aşamasında şarttır.Fakat sindirim sisteminizi kötüleştirmemek için korumalı haplardan kullanmalısınız.” Çünkü C vitamini takviyeleri askorbik asit formunda olduğundan, birçok kişi asit C vitamini nedeniyle mide rahatsızlığı geçirir. Buna karşı koymak için, kalsiyum, magnezyum veya potasyum mineral tuzları olan C vitamini takviyeleri arayın. Bu tarz karışımlar mide tarafından daha iyi tolere edilir.

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Bella Hadid'in diyetisteninden parlak cilt önerileri

Son olarak, Koenzim Q10'u tercih ederek cilt hücrelerinin canlılığını artırın. Sadece cilt lekelerini gidermekle kalmaz; aynı zamanda konjestif kalp yetmezliği gibi durumların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır. “CoQ10 vücudun diğer bölümlerinin yanı sıra cilt hücrelerinde de enerji üretmeye yardımcı olur,” diyor Dr. Passler ve ekliyor. “Cilt için iyi olantopikal kremlerin birçoğu da bu besin maddesini içeriyor.”

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Bella Hadid'in diyetisteninden parlak cilt önerileri

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