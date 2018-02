Bella Hadid'in diyetisteninden parlak cilt önerileri

Dr. Passler’ın ikinci önerisi ise C vitamini. “C vitamini,cildin kolajen oluşumunun her aşamasında şarttır.Fakat sindirim sisteminizi kötüleştirmemek için korumalı haplardan kullanmalısınız.” Çünkü C vitamini takviyeleri askorbik asit formunda olduğundan, birçok kişi asit C vitamini nedeniyle mide rahatsızlığı geçirir. Buna karşı koymak için, kalsiyum, magnezyum veya potasyum mineral tuzları olan C vitamini takviyeleri arayın. Bu tarz karışımlar mide tarafından daha iyi tolere edilir.