Bella Hadid'in diyetisteninden parlak cilt önerileri

Bella Hadid'in diyetisyeni Dr. Passler’a göre 3 basit ek gıda takviyesi; herkesin içten ışıldayan bir cilt için temelde ihtiyacı olan şeyleri karşılıyor. İlk seçeneği hangisi mi? Klorofil damlaları! Vücudun detoks yeteneğini güçlendiren sıvı klorofil hakkında Dr. Passler; “Bu damlalar geleneksel Çin tıbbına göre; cildin kalitesi üzerinde direkt bir etkiye sahip olan sindirim sisteminizdeki toksinlerin atılmasına yardımcı oldukları için cildin parlaklığını arttırmak için çok yararlı” diyor.

Dr. Passler’ın ikinci önerisi ise C vitamini. “C vitamini,cildin kolajen oluşumunun her aşamasında şarttır.Fakat sindirim sisteminizi kötüleştirmemek için korumalı haplardan kullanmalısınız.” Çünkü C vitamini takviyeleri askorbik asit formunda olduğundan, birçok kişi asit C vitamini nedeniyle mide rahatsızlığı geçirir. Buna karşı koymak için, kalsiyum, magnezyum veya potasyum mineral tuzları olan C vitamini takviyeleri arayın. Bu tarz karışımlar mide tarafından daha iyi tolere edilir.