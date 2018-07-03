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Belkiça'da skandal! Müslüman kıza "haç" kazıdılar

Belkiça'da skandal! Müslüman kıza "haç" kazıdılar

Belçika'da ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan genç bir kızın vücuduna kesici aletlerle haç çizdiler. Belçika polisi olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, saldırganların kaçtıkları belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 23:39 - Güncelleme: 03-07-2018 23:39

BELÇİKA'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı.

VÜCUDUNA HAÇ KAZIDILAR

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde de bulundu.

Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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