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Belediyeden en büyük 5 enerji firmasına flaş dava!

Belediyeden en büyük 5 enerji firmasına flaş dava!

New York Belediyesi, küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla dünyanın en büyük 5 enerji firmasına dava açtığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 22:11 - Güncelleme: 11-01-2018 00:15

New York Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell'e dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu firmaların küresel ısınmaya neden oldukları iddiasına yer verilirken belediyenin, New York halkını küresel ısınmanın etkilerinden korumak için geçmişte yapılan harcamaları ve gelecekte uğranılacak milyarlarca dolarlık maddi zararı tazminat olarak talep ettiği belirtildi.

20 MİLYAR DOLARLIK PROGRAM

İklim değişikliğine karşı New York Belediyesinin milyarlarca dolara ihtiyaç duyduğu ve bunun temiz su ve atık altyapısı, kıyı güvenliği, sıcaklık değişimi ve kamu sağlığı kampanyaları gibi harcamalar için kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, belediyenin New York halkını yükselen deniz seviyesi, güçlü fırtınalar ve aşırı sıcaklara karşı korumak için 20 milyar dolarlık bir programı yürürlüğe koyduğu ifade edildi.

Enerji firmalarının, fosil yakıtların kullanımının atmosfere ve iklim değişikliğine olası etkilerinin 1980'lerden beri farkında olduklarının öne sürüldüğü açıklamada, bu şirketlerin küresel ısınma ve etkileri hakkında 'bilerek aldatma ve inkar kampanyalarına' katkıda bulundukları iddia edildi.

AÇGÖZLÜLÜK

Açıklamada görüşlerine yer verilen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "İklim değişikliği daha kötüye gittikçe, bizi açgözlülükleriyle bu pozisyona sokan fosil yakıt şirketleri New York'u daha güvenilir ve dirençli yapma maliyetini omuzlarına almalıdır" ifadesini kullandı.

Ayrıca, belediyenin 189 milyar dolarlık emeklilik fonundaki fosil yakıt rezerv sahiplerinin sermayelerinin gelecek 5 yılda elden çıkarılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, belediyenin emeklilik fonunda 190'dan fazla enerji firmasına ait olan 5 milyar dolar civarında menkul kıymetler olduğu kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Recep 10 Ocak 2018 22:59 ABD iflasın eşiğinde.19 trilyon dolar dış borcu var. Başta körfez ülkeleri olmak üzere ülkeleri şirketleri haraca bağlamaya başladılar.

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