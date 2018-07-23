Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakaret edince...

18 Temmuz saat: 00.55 sıralarında meydana gelen olayda Talas, Akçakaya Belediye otobüsü içerisinde M.D. isimli 59 yaşındaki şüpheli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri M.D.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli M.D. hakkında Türk Ceza Kanunu 299 maddesi gereğince cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
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