Belediye otobüsü genç kıza böyle çarptı

Kaza Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Betül D., karşıya geçmeye çalıştığı sırada gelen belediye otobüsünü farketmedi. Hızla gelen belediye otobüsü, genç kızı son anda farketti. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık beş metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Otobüsteki yolcular ve arkadaşları yaralı genç kızın yardımına koştu. Olay yerine gelen ambulans ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri otobüs şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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