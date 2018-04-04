  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Belediye meclisinde arbede! MHP'li üyenin parmağı kırıldı

Belediye meclisinde arbede! MHP'li üyenin parmağı kırıldı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, nisan ayı belediye meclis toplantısında, daimi encümen üyeliği için kendi partilerinin adaylarına oy vermedikleri ileri sürülen MHP'li 2 meclis üyesinden İsmail Başyiğit'e tepki gösterildi. Çıkan arbedede İsmail Başyiğit'in serçe parmağı kırıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-04-2018 14:07 - Güncelleme: 04-04-2018 14:07

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, nisan ayı belediye meclis toplantısında, daimi encümen üyeliği için kendi partilerinin adaylarına oy vermedikleri ileri sürülen MHP'li 2 meclis üyesinden İsmail Başyiğit'e tepki gösterildi.

Çıkan arbedede kırılan sol el serçe parmağı hastanede alçıya alınan Başyiğit, partisinin belediye meclis üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar'dan şikayetçi oldu.

KOMİSYON SEÇİMİ YAPILDI
Selendi Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 9 maddelik gündemin görüşülmesi için dün yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyon seçimine geçildi. Komisyon seçimlerinde, 1 yıllığına görev alacak daimi encümen üyeliği için MHP grubu Ahmet Akşehirlioğlu ile Sabri Önder'i, AK Parti grubu Sadettin Gökdeniz'i, CHP grubu ise Mehmet Karataş'ı aday gösterdi. İddiaya göre, 6 AK Parti'li, 1 CHP'li ve 2 MHP'li belediye meclis üyesinin toplam 9 oyuyla AK Parti'li Sadettin Gökdeniz ve CHP'li Mehmet Karataş daimi encümen üyeliğine seçildi.

SERÇE PARMAĞI KIRILDI
MHP'li üyeler, kendi adaylarının seçilmemesi nedeniyle öfkelendi. MHP'liler, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'la ters düştükleri için diğer adaylara oy verdiklerini ileri sürdükleri, kendi partilerinin meclis üyeleri İsmail Başyiğit ve Feridun Akın'ı bu durumdan sorumlu tuttu. MHP'li meclis üyeleri, bu nedenle Başyiğit'in üzerine yürüyüp, istifa çağrısında bulundu. Bu sırada çıkan arbedeye belediye zabıta memurları ve diğer meclis üyeleri müdahalede bulundu. Başyiğit'in, arbede sırasında sol el serçe parmağı kırıldı. Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başyiğit'in kırılan parmağı alçıya alındı.

İFADE VERDİLER
İsmail Başyiğit, olayın ardından ilçe emniyet amirliğine gidip, partisinin belediye meclisi üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar'dan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, Önder ve Dumlupınar'ın ifadelerine başvurdu.

Selendi Belediye Meclisi'nin 9'u MHP'li, 6'sı AK Parti'li, 1'i de CHP'li toplam 16 üyesi bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Belediye meclisinde arbede! MHP'li üyenin parmağı kırıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro