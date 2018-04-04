Belediye meclisinde arbede! MHP'li üyenin parmağı kırıldı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, nisan ayı belediye meclis toplantısında, daimi encümen üyeliği için kendi partilerinin adaylarına oy vermedikleri ileri sürülen MHP'li 2 meclis üyesinden İsmail Başyiğit'e tepki gösterildi.

Çıkan arbedede kırılan sol el serçe parmağı hastanede alçıya alınan Başyiğit, partisinin belediye meclis üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar'dan şikayetçi oldu.

KOMİSYON SEÇİMİ YAPILDI

Selendi Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 9 maddelik gündemin görüşülmesi için dün yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyon seçimine geçildi. Komisyon seçimlerinde, 1 yıllığına görev alacak daimi encümen üyeliği için MHP grubu Ahmet Akşehirlioğlu ile Sabri Önder'i, AK Parti grubu Sadettin Gökdeniz'i, CHP grubu ise Mehmet Karataş'ı aday gösterdi. İddiaya göre, 6 AK Parti'li, 1 CHP'li ve 2 MHP'li belediye meclis üyesinin toplam 9 oyuyla AK Parti'li Sadettin Gökdeniz ve CHP'li Mehmet Karataş daimi encümen üyeliğine seçildi.

SERÇE PARMAĞI KIRILDI

MHP'li üyeler, kendi adaylarının seçilmemesi nedeniyle öfkelendi. MHP'liler, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'la ters düştükleri için diğer adaylara oy verdiklerini ileri sürdükleri, kendi partilerinin meclis üyeleri İsmail Başyiğit ve Feridun Akın'ı bu durumdan sorumlu tuttu. MHP'li meclis üyeleri, bu nedenle Başyiğit'in üzerine yürüyüp, istifa çağrısında bulundu. Bu sırada çıkan arbedeye belediye zabıta memurları ve diğer meclis üyeleri müdahalede bulundu. Başyiğit'in, arbede sırasında sol el serçe parmağı kırıldı. Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başyiğit'in kırılan parmağı alçıya alındı.

İFADE VERDİLER

İsmail Başyiğit, olayın ardından ilçe emniyet amirliğine gidip, partisinin belediye meclisi üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar'dan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, Önder ve Dumlupınar'ın ifadelerine başvurdu.

Selendi Belediye Meclisi'nin 9'u MHP'li, 6'sı AK Parti'li, 1'i de CHP'li toplam 16 üyesi bulunuyor.