Belediye görevlilerinden skandal görüntü! Maganda belediyesi

Kutlama etkinlikleri kapsamında 80 at ile 28 Mart Kurtuluş Koşusu'nun yapıldığı Düziçi'nde koşu sonrası belediye personeli havaya kurşun yağdırdı. Meskun mahalde defalarca silahlarını ateşleyen belediye personeline halk tepki gösterdi.

Her yıl 28 mart’ta kutlanan Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ancak bu yıl diğer yıllardan biraz farklıydı. Belediye binası önünde defalarca silahlarını ateşleyen belediye görevlileri ve zabıtalar halka büyük panik yaşattı.

MESKUN MAHALDE ATEŞ ETTİLER: Bir vatandaş “çatışma çıktı sandık evlere kaçtık” derken, bir başka vatandaş da “Silah atılan belediyenin karşısı kaymakamlık, 200 metre yanında Emniyet Müdürlüğü var. Kimse gelip ne oluyor demedi” diye tepki gösterdi.

ÖNCE KORUMALAR SONRA ZABITALAR SIKTI

Görüntülerde ilk olarak koruma oldukları anlaşılan belediye görevlileri silahlarını sıkıyor. Ardından bir korumanın silahını alan zabıta memuru kurşun yağdırıyor. Tüm bunlar yaşanırken de belediyenin takım elbiseli personeli davul zurna eşliğinde halay çekiyor.

MARATONDA 80 AT KOŞTU

Düziçi 28 Mart Kurtuluş Koşusu'na yurdun dört bir yanından 80 at katıldı. İlk koşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına yapıldı. Bu koşuda birinciliği Nizip'ten Mustafa Kahraman, ikinciliği Ünal Oğulcan ve üçüncülüğü ise Mardin'den M.Emin Dündar aldı. İkinci koşu Düziçi Belediyesi 28 Mart Kurtuluş Koşusu olarak adlandırıldı.

YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN 10 BİN KİŞİ KATILDI

Afrin Zeytin Dalı Şehit ve Gaziler Koşusu'nda ise birinciliği Mustafa Kahraman aldı. Dördüncü koşu olan Düziçi Şehit ve Gaziler Koşusunda birinciliği Bekir Özsert elde etti. Ökkeş Namlı Şeref Koşusunu ise Hüseyin Kebab kazandı. Yağışlı havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişinin aileleriyle birlikte ilgi gösterdiği Düziçi 28 Mart Kurtuluş Koşusunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.