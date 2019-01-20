Belediye başkanının evini kurşun yağmuruna tuttular!

Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un evi saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Belediye başkanının evini kurşun yağmuruna tuttular!

2014 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen ve partisi tekrar aday göstermeyince BBP'den aday adaylığını açıklayan Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, önceki gece korku dolu anlar yaşadı. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında oturan Başkan Ulusoy'un evi, gece 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

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Belediye başkanının evini kurşun yağmuruna tuttular!

O sırada evde yalnız olan Ulusoy, saldırıdan yara almadan kurtulurken kurşunlar salonda bulunan televizyon ve koltuğa isabet etti. Silah seslerini duyan, ancak kurşunların evine isabet ettiğini sabah saatlerinde fark eden Başkan Ulusoy, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Belediye başkanının evini kurşun yağmuruna tuttular!

Polis ekipleri eve gelerek inceleme yaptı, 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Belediye başkanının evini kurşun yağmuruna tuttular!

Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, telefonda verdiği bilgide, olayın gece saatlerinde meydana geldiğini söyleyerek, "Silah sesini duydum ama bunun sarhoş kişiler tarafından yapıldığını zannettim...

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