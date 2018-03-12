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Belediye Başkanı hıçkıra hıçkıra ağladı!

Bodrum’da dün gece aracının uçurumdan denize yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın makam odasına gelen Belediye Başkanı Mehmet Kocadon gözyaşlarına boğuldu.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 15:51 - Güncelleme: 12-03-2018 15:51

Kızılağaç Mahallesi’nde Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledikten sonra özel aracı ile evine giden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Yalıçiflik Mahallesi Gerenkuyu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan takla atarak denize düştü.

2 çocuk babası, 55 yaşındaki İsmail Altındağ’ın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Bodrum’u yasa boğan ölümün ardından bugün Altındağ’ın odası karanfillerle süslendi. Makam koltuğuna fotoğrafı koyulan Altındağ’ın odasına gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

BAŞKAN KOCADON’UN GÖZYAŞLARI SEL OLDU: Başkan Yardımcısı Altındağ’ın makam odasının girişine kırmızı çelenk koyulurken, Bodrum Belediye Başkanı ise gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan Kocadon’u yakınları zor sakinleştirdi. Kocadon, Altındağ’ın odasına girdiği anda bir anda fenalaşarak ağlamaya başladı. Gözyaşları içerisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocadon “Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Biz çok uzun zamandan beri beraber omuz omuza çalıştık. Gidişi bana çok koydu” ifadelerini kullandı. Altındağ’ın cenazesi belediye önünde düzenlenecek olan törenin ardından Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Çiftlik mezarlığına defnedilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı aracında boğularak öldü!

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