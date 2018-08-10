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Belediye başkanı böyle uyardı! Sebebi ise...

Belediye başkanı böyle uyardı! Sebebi ise...

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girilmemesi kararı alındı. Karar üzerine Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, megafonla sahildeki vatandaşlara uyarı anonsları yaptı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 20:39 - Güncelleme: 10-08-2018 20:39

SAKARYA Karasu Kaymakamlığı, ilçede birkaç gündür devam eden rüzgar ve denizdeki dalga nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denize girilmemesine karar verdi. 

Yasağa rağmen denize girmek isteyen bazı kişileri cankurtaranlar engellerken, sahilde dolaşan görevliler de vatandaşlara denize girilmemesi kararını hatırlattı. 

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, denizin üç gün boyunca dalgalı ve rüzgarlı olacağı bilgisini aldıklarını söyledi. 

Karasu sahilinde denize girilmemesini isteyen İspiroğlu, "Belediye ekipleri olarak denizin çok dalgalı ve rüzgarlı olduğu günlerde sahile inerek vatandaşların can güvenliği için vatandaşlarımızla konuşarak devamlı megafonlarla anonslarımızı yaparak, uyarılarda bulunuyoruz" diye konuştu.

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  • Reis 10 Ağustos 2018 21:10 Böyük hizmet,doları boş ver

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