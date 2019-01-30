Belediye başkanı bile hakaret etti! Bir kenti ayaklandıran belalı aile

11 Ocak’ta Yeni Zelanda’da tatile çıkan İngiliz Doran ailesi ülkeyi adeta birbirine kattılar. 12 kişilik aile gittikleri her yerde sorun çıkartıkları için nefret sembolüne dönüştü. Ülkede 2 hafta bulunan ailenin vukuatları ülkedeki tüm ana haber bültenlerine konu olurken binlerce kişi ailenin ülkeyi terk etmesi için şikayette bulundu. İşte Doran ailesinin karıştığı olaylar:
Hesap ödememek için gittikleri kafe ve restoranlarda akıllara durgunlık veren kavgalar çıkardılar. Yemeklerin içinden saç, böcek çıktığını iddia ettiler.
Yaptıkları olaylarla medyanın ilgisini çeken aile, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçıları tehdit etti. Bir foto muhabir, makinesini çaldıkları için aileden şikayetçi oldu.
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