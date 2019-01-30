Belediye başkanı bile hakaret etti! Bir kenti ayaklandıran belalı aile

YENİ ZELANDA’ya tatile giden İngiliz aile ülkeyi birbine kattı. ‘İstenmeyen turistler’ olarak ilan edilen aile gittikleri her yerde olay çıkarıp toplum kurallarını ihlal ettiler. Canlı yayına çıkan belediye başkanı bile aileye hakaret etti.

Belediye başkanı bile hakaret etti! Bir kenti ayaklandıran belalı aile

11 Ocak’ta Yeni Zelanda’da tatile çıkan İngiliz Doran ailesi ülkeyi adeta birbirine kattılar. 12 kişilik aile gittikleri her yerde sorun çıkartıkları için nefret sembolüne dönüştü. Ülkede 2 hafta bulunan ailenin vukuatları ülkedeki tüm ana haber bültenlerine konu olurken binlerce kişi ailenin ülkeyi terk etmesi için şikayette bulundu. İşte Doran ailesinin karıştığı olaylar:

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Belediye başkanı bile hakaret etti! Bir kenti ayaklandıran belalı aile

Hesap ödememek için gittikleri kafe ve restoranlarda akıllara durgunlık veren kavgalar çıkardılar. Yemeklerin içinden saç, böcek çıktığını iddia ettiler.

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Belediye başkanı bile hakaret etti! Bir kenti ayaklandıran belalı aile

Sahile çadır kurdular. Kurdukları çadırın çevresinde çöpleri yere attılar. Kendilerini uyaran bir Yeni Zelandalı’nın üzerine yürüdü ve bunu yapan ailenin en küçük üyesi.

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Belediye başkanı bile hakaret etti! Bir kenti ayaklandıran belalı aile

Yaptıkları olaylarla medyanın ilgisini çeken aile, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçıları tehdit etti. Bir foto muhabir, makinesini çaldıkları için aileden şikayetçi oldu.

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