Belediye başkanı bile hakaret etti! Bir kenti ayaklandıran belalı aile

11 Ocak’ta Yeni Zelanda’da tatile çıkan İngiliz Doran ailesi ülkeyi adeta birbirine kattılar. 12 kişilik aile gittikleri her yerde sorun çıkartıkları için nefret sembolüne dönüştü. Ülkede 2 hafta bulunan ailenin vukuatları ülkedeki tüm ana haber bültenlerine konu olurken binlerce kişi ailenin ülkeyi terk etmesi için şikayette bulundu. İşte Doran ailesinin karıştığı olaylar:



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