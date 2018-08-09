Belediye anonslar yaparak uyarıyor; 'sel ve taşkına dikkat'

Giresun Belediyesi hoparlörlerinden yapılan uyarılarda, "Bugün beklenen aşırı yağışlar ve yağışlara bağlı sel, heyelan afetlerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur" deniyor.

Sağanak yağışın arar ara vurduğu Giresun'da özellikle sahile yakın ilçelerin iç kesimlerinde yollara küçük heyelanlar geliyor. Sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar il merkezi ve ilçelerde ciddi sıkıntılar olmadığı belirtilirken vatandaşlar her türlü olasılığa karşı uyarılmaya devam ediliyor.