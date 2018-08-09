Belçim Bilgin muradına erdi Hollywood'da başrolde

Belçim Bilgin Komplo (Backstabbing for Beginners) filminde dünyaca ünlü isimlerle başrolüde yer aldı. Son olarak Cebimdeki Yabancı'da rol alan Belçim Bilgin, Danimarkalı yönetmen Per Fly’ın yönettiği Komplo (Backstabbing for Beginners) filminde oynadı.
35 yaşındaki Bilgin, başrolü dünyaca ünlü Oscar ödüllü yıldız Ben Kingsley ve Theo James ile paylaştı.7 Eylül’de vizyona girecek filmde Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson ve Brian Markinson gibi usta isimler de yer alıyor.
TERCÜMANI CANLANDIRIYOR
Bilgin, politik, dram-gerilim türündeki filmde Nashim isimli bir tercümanı canlandırıyor.
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