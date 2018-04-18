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Belçika'dan Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihracı!

Belçika'dan Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihracı!

Belçika'da üç şirketin, gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 17:57 - Güncelleme: 18-04-2018 17:57

Belçika'nın önde gelen Knack dergisinin haberine göre, Belçika gümrük yetkilileri üç şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suriye'ye gerekli izinleri almadan 2014-2016 yıllarında yüklü kimyasal madde ihracatı yapan üç Flaman şirket hakkında Anvers Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmanın 15 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Belçika'dan Suriye'ye kimyasal madde ihracatı yapmak için 2013'den bu yana ihracat izni alınması gerekiyor. Derginin haberinde, 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin almadan Suriye'ye 24 kere kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürüldü.

Bu sevkiyatlarda sarin gazı yapımında kullanılabilen izopropanolın da bulunduğu savunulan haberde, toplamda Belçika'dan Suriye'ye 168 ton izopropanol, 219 ton aseton, 77 ton metanol ve 21 ton diklorometanın ihraç edildiği kaydedildi.

Şirket yetkilileri ise izin almaları gerektiğini bilmediklerini, ihracatı çok uzun yıllardır tanıdıkları 'ortaklarına' yaptıklarını ve bu kişilerin ise herhangi bir yasak listesinde bulunmadığını belirtti.

Bu konuda 2013 yılında Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'na taraf olan Suriye'nin tüm izopropanol deposunu yok etmesi talep edilmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ise Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini bildirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 18:33 Yahudi bu para icin heryolu dener o zehiri gine katillerin eline yetistirir

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