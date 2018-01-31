Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Moskova Ekonomi Yüksekokulu'ndaki 'Avrupa’nın geleceği' isimli bir konferansta konuşan Michel ''Türkiye, AB üyesi olmamalı. Ancak stratejik ortaklık geliştirilmeli'' dedi.
Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zor bir durumda olduğunu da ifade etti.
Moskova'ya ziyarette bulunan Michel bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Michel dün de Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.
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