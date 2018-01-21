Belçika'da sığınmacılara destek

Belçika'da sığınmacılara destek

Başkent Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda, sığınmacılara destek amacıyla yaklaşık 3 bin kişilik eylem düzenlendi. Belçika polisinin bu akşam sığınmacılara yönelik operasyon düzenleyeceği iddiası üzerine, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu ile Maximilan Parkı arasında insan zinciri oluşturuldu.
Bir kilometreden uzunluğu bulunan insan zincirine katılanlar, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken aleyhine sloganlar attı. Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının katıldığı gösteride "Sığınmacılara adalet", "Hepimiz aynıyız" yazılı pankart ve dövizler taşındı. Öte yandan, gösteri dolayısıyla çevre yollar trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

110
Belçika'da sığınmacılara destek

Francken'in geçen yıl Sudan'ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla, ülkede yasa dışı kalan Sudanlı sığınmacıların buradan gelecek bir heyet tarafından tespit edilerek geri gönderilmesinin kararlaştırılması tartışmalara neden olmuştu. Belçika'daki insan hakları grupları, Sudan'dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan'a iadesi sonrasında tehlikeyle karşı karşıya kalacağını iddia etmişti. Francken'in anlaşması çerçevesinde, Sudan'a iade edilen sığınmacılardan bazılarının işkenceye maruz kaldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine Belçika'daki muhalefet partileri ve koalisyon ortaklarından Flaman Hristiyan Demokratların (CD&V) bazı üyeleri Francken'in istifasını talep etmişti.

210
Belçika'da sığınmacılara destek

Başkent Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda, sığınmacılara destek amacıyla yaklaşık 3 bin kişilik eylem düzenlendi. Belçika polisinin bu akşam sığınmacılara yönelik operasyon düzenleyeceği iddiası üzerine, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu ile Maximilan Parkı arasında insan zinciri oluşturuldu.
Bir kilometreden uzunluğu bulunan insan zincirine katılanlar, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken aleyhine sloganlar attı. Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının katıldığı gösteride "Sığınmacılara adalet", "Hepimiz aynıyız" yazılı pankart ve dövizler taşındı. Öte yandan, gösteri dolayısıyla çevre yollar trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

310
Belçika'da sığınmacılara destek

Francken'in geçen yıl Sudan'ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla, ülkede yasa dışı kalan Sudanlı sığınmacıların buradan gelecek bir heyet tarafından tespit edilerek geri gönderilmesinin kararlaştırılması tartışmalara neden olmuştu. Belçika'daki insan hakları grupları, Sudan'dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan'a iadesi sonrasında tehlikeyle karşı karşıya kalacağını iddia etmişti. Francken'in anlaşması çerçevesinde, Sudan'a iade edilen sığınmacılardan bazılarının işkenceye maruz kaldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine Belçika'daki muhalefet partileri ve koalisyon ortaklarından Flaman Hristiyan Demokratların (CD&V) bazı üyeleri Francken'in istifasını talep etmişti.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat