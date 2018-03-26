Belçika'da işlediği cinayeti Türkiye'de itiraf etti

Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile kadının annesini öldürdüğünü söyleyen kişi Türkiye'de gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 24 Mart'ta Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giden bir kişinin, Belçika'da birlikte yaşadığı Emine Y. ve annesi Fatma Y'yi öldürdüğünü belirtmesi üzerine, Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli şahıs hakkında gözaltı işlemi uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Olay hakkında İnterpol Asayiş Masasına bilgi verilerek olaya dair tüm belge ve bilgiler istenilerek adli soruşturmaya başlanmıştır. Adli soruşturma tüm ayrıntılarına ulaşılmak üzere kapsamlı olarak yürütülmektedir. Şüpheli şahıs halen gözaltındadır."