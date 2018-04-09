Belçika'da ilginç av! Cinsel oyuncaklar için kapıştılar

Belçika’nın Wépion köyü, dün sekizinci kez, ilginç bir olaya sahne oldu. Yaklaşık 4 bin kadın ve 200 erkek, köyde gömülmüş 800 cinsel oyuncağı aradı. Organizatörler, etkinliği kadınların özgürleşmesi için düzenlediklerini söyledi. Erkeklere, etkinliğe uygun giyinmeleri şartıyla izin verildi. Etkinliği düzenleyen cinsel oyuncak şirketinin patronu Nicolas Bustin, çok sayıda kişinin etkinliği şikâyet ettiğini söyledi.

Bustin, çoğu Katolik olan şikâyetçilerin binden fazla e-posta ve 400 telefon aramasıyla kendilerine tepki gösterdiğini ifade etti. Tepkilere rağmen ortaya renkli görüntülerin çıktığını ifade eden Nicolas Bustin, yarışmayı kazananlara ödülleri kendi elleriyle takdim ettiğini söyledi. Belçika’nın Wépion köyünde düzenlenen sıradışı yarışma dünya basınında da geniş yer aldı.