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Belçika'da göçmenlere yardım eden papaza ölüm tehdidi

Belçika'da göçmenlere yardım eden papaza ölüm tehdidi

Belçika'nın liman şehri Zeebrugge'un papazı Fernand Marechal, kentteki düzensiz göçmenlere kilisesinin kapılarını açarak yardım sağlamaya başladığından beri bölge halkı tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 12:35 - Güncelleme: 03-08-2018 12:35

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine konuşan Marechal, bir grup gönüllüyle kilisede kentte bulunan düzensiz göçmenlere yemek verildiğini, soğuk kış aylarında ise barınak sağlandığını anlattı. 

Yardımlarından dolayı tepkilerin bazen "çığrından çıktığına" işaret eden papaz Marechal, "Göçmenlere yardım etmeye başladığımdan bu yana ölüm tehditleri alıyorum. İnsanlar bazen direkt yüzüme bu tehditleri savuruyor, bazen de isimsiz tehdit mektupları ya da telefonlar geliyor." açıklamasında bulundu. 

Evine ve papazlığını yaptığı kilisiye yumurtayla saldırıldığını belirten Marechal, görevinin insanlara yardım etmek olduğunu, tepki gördüğü için bundan vazgeçmeyeceğini kaydetti. 

Liman kenti Zeebrugge'da genellikle Belçika'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler bulunuyor. 

Bu yılın başından beri kentte 4 bin düzensiz göçmen gözaltına alınırken, sadece bu ay 702 kişinin gözaltına alınması şehirde bulunan düzensiz göçmen sayısının arttığına işaret ediyor

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 12:46 Papazlar her zaman imamlardan daha iyi insanlardır.

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