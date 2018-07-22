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Belçika cinsel ilişki yaş sınırını 14'e indirdi!

Belçika cinsel ilişki yaş sınırını 14'e indirdi!

BELÇİKA'da ceza yasasında yapılan yeni değişiklikle, cinsel ilişkiye rıza yaş sınırı 16'dan 14'e indirildi. Bu yaştaki bir kişinin ilişkiye girdiği kişi ile arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak. Bu sınırı aşanlar tecavüz suçlamasıyla yargılanacak.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 13:49 - Güncelleme: 22-07-2018 13:51

BBC'de yer alan habere göre değişikliğin amacı, gençleri incitmeden yasayı günün gerçeklerine uygun hale getirmek olduğu açıklandı.

Belçika'da 1900'lü yılların başındaki yasal düzenlemelerde cinsel ilişki sınırı 16 olarak belirlenmişti. Ancak günümüzde bu sınırın gerçeğe uymadığı belirtildi.

YAŞ FARKI 5'TEN FAZLA OLURSA TECAVÜZ SUÇU SAYILACAK
Bu nedenle, 14 yaşından itibaren gönüllü cinsel ilişki ceza kapsamından çıkarıldı. Ancak yaş sınırıyla ilgili bazı koruyucu hükümler getirildi. Yeni düzenlemeye göre, 14 yaşındaki birinin cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak. Bu sınırı aşanlar, tecavüz suçuyla yargılanacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ali 22 Temmuz 2018 15:09 avrupa beşiğe kadar düşürecek heralde.orada bakira olanlara kötü gözle bakıyorlar.

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