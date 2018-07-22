Belçika cinsel ilişki yaş sınırını 14'e indirdi!

BBC'de yer alan habere göre değişikliğin amacı, gençleri incitmeden yasayı günün gerçeklerine uygun hale getirmek olduğu açıklandı.

Belçika'da 1900'lü yılların başındaki yasal düzenlemelerde cinsel ilişki sınırı 16 olarak belirlenmişti. Ancak günümüzde bu sınırın gerçeğe uymadığı belirtildi.

YAŞ FARKI 5'TEN FAZLA OLURSA TECAVÜZ SUÇU SAYILACAK

Bu nedenle, 14 yaşından itibaren gönüllü cinsel ilişki ceza kapsamından çıkarıldı. Ancak yaş sınırıyla ilgili bazı koruyucu hükümler getirildi. Yeni düzenlemeye göre, 14 yaşındaki birinin cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak. Bu sınırı aşanlar, tecavüz suçuyla yargılanacak.