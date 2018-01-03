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Bel fıtığına rot balans ayarına Sağlık Müdürlüğü dur dedi

Bel fıtığına rot balans ayarına Sağlık Müdürlüğü dur dedi

Antalya'da rot balans ustası İbrahim Tetik’in bel ve sırt ağrısı olanlara bir düzenekte tedavi uyguladığı haberi üzerine Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 18:41 - Güncelleme: 03-01-2018 18:41

ANTALYA'da rot balans ustası İbrahim Tetik’in bel ve sırt ağrısı olanlara iş yerinde kendi yaptığı bir düzenekte tedavi uyguladığı haberi üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde 'olağanüstü' denetim yapıldı.

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Oto tamircisi İbrahim Tetik'in bel ve sırt ağrısı olan insanlara kendi yaptığı bir düzenekte tedavi yaptığı haberi üzerine müdürlüğümüz denetim ekiplerince işyerinde olağanüstü denetim yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır.

Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeli. Bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceği unutulmamalı. Tedavi planı ve uygulaması bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Bahtiyar 03 Ocak 2018 21:46 Doktora gidince ne oluyor bir ağrı kesici bir kas gevşetici verip gönderiyorlar

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