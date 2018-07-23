Bel ağrınız omurga bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir!

Omurga sağlığının yaşam kalitesi açısından önemine dikkat çeken Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem cevapla.tv'ye anlattı.

İnsan omurgasına yandan bakıldığında tam düz değildir. Boyun ve bel bölgesinde hafif çukurluk (lordoz) ve sırt bölgesinde hafif kamburluk (kifoz) vardır. Arkadan bakıldığında ise tam düz olmalıdır. Skolyoz (Omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelmektedir.

Omurga ağrısı bel ağrısı, bacak ağrısı ile kendini göstermektedir!

Eklemlerin kireçlenmesi, omurilik ve sinir kökü kanalı çevresinde kemik ve bağ dokularındaki değişiklikler ile omurgalar arasındaki disklerin yıpranması dar omurilik kanalının belirtileridir. Hastalık kendini en sık bel ağrısı, bacak ağrısı, yürümeyi engelleyen kalçadan bacağa yayılan ağrı ve idrar kaçırma kusuru yakınmaları ile gösterir.

Kaynak: cevapla.tv