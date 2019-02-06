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Beklenen özellik sonunda Facebook Messenger'a geldi

Beklenen özellik sonunda Facebook Messenger'a geldi

WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında uzun süredir aktif olan "gönderilen mesajları geri alma" özelliği, Facebook Messenger'da da kullanıma sunuldu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 12:00 - Güncelleme: 06-02-2019 12:00

Facebook, "gönderilen mesajı geri alma" özelliğini resmen aktif etti. Bugün gelen güncellemeyle birlikte Messenger'ı masaüstünde, iOS'ta veya Android'de kullananlar, gönderdikleri mesajı 10 dakika içerisinde silebilecekler.

Mobil cihazlarda işleve ulaşmak için mesaja dokunmak ve yeni "kaldır" seçeneğine dokunmak yeterli. "Sizin için kaldırın" ve "Herkes için kaldır" seçeneklerinden istediğinizi tıklayarak mesajı silebilirsiniz.

Mesaj silindikten sonra sohbette olan alıcı, WhatsApp'ta olduğu gibi "[kişi] bir mesajı sildi" mesajını görecek.

WhatsApp'ın verdiği bir saatlik silme süresinin yanında Facebook, 10 dakikalık süreyle başladı. Mesajları geri alma işlevi, mesajlaşma platformlarında son zamanlarda oldukça popüler. Hatta e-posta hizmeti Gmail'de bile gönderdiğiniz epostayı geri almaya yönelik bir işlev bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Deepturkishweb 06 Şubat 2019 12:44 Geç bile kalındı ama gelmiş sonunda

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