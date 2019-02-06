Beklenen özellik sonunda Facebook Messenger'a geldi

Facebook, "gönderilen mesajı geri alma" özelliğini resmen aktif etti. Bugün gelen güncellemeyle birlikte Messenger'ı masaüstünde, iOS'ta veya Android'de kullananlar, gönderdikleri mesajı 10 dakika içerisinde silebilecekler.

Mobil cihazlarda işleve ulaşmak için mesaja dokunmak ve yeni "kaldır" seçeneğine dokunmak yeterli. "Sizin için kaldırın" ve "Herkes için kaldır" seçeneklerinden istediğinizi tıklayarak mesajı silebilirsiniz.



Mesaj silindikten sonra sohbette olan alıcı, WhatsApp'ta olduğu gibi "[kişi] bir mesajı sildi" mesajını görecek.

WhatsApp'ın verdiği bir saatlik silme süresinin yanında Facebook, 10 dakikalık süreyle başladı. Mesajları geri alma işlevi, mesajlaşma platformlarında son zamanlarda oldukça popüler. Hatta e-posta hizmeti Gmail'de bile gönderdiğiniz epostayı geri almaya yönelik bir işlev bulunuyor.