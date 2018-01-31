Beklenen özellik Instagram'a geliyor

Beklenen özellik Instagram'a geliyor

Instagram bir sosyal ağ olarak, işletmelerin müşterilerine ulaşmada ve reklam kampanyalarını büyütmede en önemli araçlardan bir tanesi. Ancak Facebook'a nazaran zamanlama özelliğinin olmadığı Instagram'da sosyal ağ uzmanları üçüncü taraf uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu. Bildiğiniz gibi Twitter için de bu özellik başka uygulamalar aracılığıyla kullanılıyor.
Instagram'a yeni gelen özelliğin reklamları kapsamadığını hemen belirtelim. Bunun yerine yeni gelen destek Instagram'ın API'sine ekleniyor. Yani Hootsuite, Sprout Social veya SocialFlow gibi sosyal medya yazılım uygulamaları daha sonra kendi ürünlerine ekleyebilecekleri bir işlevsellik kazanacak.

17
Beklenen özellik Instagram'a geliyor

Bununla birlikte bu API güncellemesi şu an için yalnızca büyük kuruluşlar tarafından kullanılabilecek. Başka bir deyişle kendi işletmeniz için zaman ayarlı post paylaşmak biraz daha vakit alacak. Değişiklik, eski Instagram API Platformunu 31 Temmuz 2018'den başlayarak önümüzdeki iki yıl içinde kullanımdan kaldırılacak bir plan da içeren Instagram'ın API platformunun daha büyük bir yenilenmesinin bir parçası olarak bugün tanıtıldı.

27
Beklenen özellik Instagram'a geliyor

Instagram bir sosyal ağ olarak, işletmelerin müşterilerine ulaşmada ve reklam kampanyalarını büyütmede en önemli araçlardan bir tanesi. Ancak Facebook'a nazaran zamanlama özelliğinin olmadığı Instagram'da sosyal ağ uzmanları üçüncü taraf uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu. Bildiğiniz gibi Twitter için de bu özellik başka uygulamalar aracılığıyla kullanılıyor.
Instagram'a yeni gelen özelliğin reklamları kapsamadığını hemen belirtelim. Bunun yerine yeni gelen destek Instagram'ın API'sine ekleniyor. Yani Hootsuite, Sprout Social veya SocialFlow gibi sosyal medya yazılım uygulamaları daha sonra kendi ürünlerine ekleyebilecekleri bir işlevsellik kazanacak.

37
Beklenen özellik Instagram'a geliyor

Bununla birlikte bu API güncellemesi şu an için yalnızca büyük kuruluşlar tarafından kullanılabilecek. Başka bir deyişle kendi işletmeniz için zaman ayarlı post paylaşmak biraz daha vakit alacak. Değişiklik, eski Instagram API Platformunu 31 Temmuz 2018'den başlayarak önümüzdeki iki yıl içinde kullanımdan kaldırılacak bir plan da içeren Instagram'ın API platformunun daha büyük bir yenilenmesinin bir parçası olarak bugün tanıtıldı.

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