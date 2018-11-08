  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Beklenen haber geldi: Ozon tabakasındaki delik kapanıyor

Beklenen haber geldi: Ozon tabakasındaki delik kapanıyor

1980'lerde farkedilen ve önüne geçilemeyen Ozon tabakasının incelmesi olayı yavaş yavaş kayboluyor. Yapılan tahminlere göre Kuzey Yarımküre'de yer alan ozon tabakasındaki incelme, 2030 yılında tamamen iyileşmiş olacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 03:00 - Güncelleme: 08-11-2018 03:00

zon tabakasında incelmenin oluşmaya başladığı ilk olarak 1980'lerde ortaya çıkmıştı. Tabakadaki incelme sorununun yavaş yavaş ortadan kalktığı gözlemlendi. Ve yapılan tahminlere göre Kuzey Yarımküre'de yer alan ozon tabakasındaki incelme, 2030 yılında tamamen iyileşmiş olacak. Antarktika için ise 2060 yılı işaret ediliyor.

Sorun insanlar!
Yeni yayımlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, bu durumu küresel anlaşmaların başarabileceklerine örnek olarak gösteriyor. Ozon tabakasında bu kadar büyük ve bu kadar zor iyileşen incelikler olmasının baş sorumlusu ise insanlar ve onların keşfettikleri CFC gazları. 

Özellikle doksanlı yıllarda üst ozon katmanının neredeyse yüzde onu yok olmuş durumdaydı. 2000 yılından bu yana ise katman yavaş yavaş da olsa düzenli ve sağlıklı bir şekilde yenileniyor.

Ozon tabakasındaki iyileşme pek çok bilim insanı tarafından ileriye doğru atılmış olarak bir adım olarak görülse de, özellikle Çin gibi büyük ekonomilere sahip ülkelerin dikkatsiz adımlar atmaları ya da düzenlemelerden esneklik istemeleri iyileşme sürecinin tamamlanmasını engelleyebilir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Beklenen haber geldi: Ozon tabakasındaki delik kapanıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro