Beklenen buluşma gerçekleşti! Görür görmez yanaklarını sıktı

SAMSUN'da 'Leptin hormonu eksikliği' hastalığı nedeniyle sürekli kilo alarak 37 kiloya çıkan 2 yaşındaki Yağız Bekte, yapılan düzenleme ile ilacın devlet tarafından karşılanmasıyla başlayan tedavi sonrası 2.5 ayda 8 kilo verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da küçük Yağız ile anne ve babasını kabul ederek, bir süre görüştü. Twitter

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Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat (33) ve ev kadını Sevda Bekte (27)çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte, hızla kilo alınca, aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkiklerinde leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Tedavi için gerekli ilacın ücretini devlet karşılamayınca, aile yardım çağrısında bulundu. Twitter

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Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte 2.5 ay önce kullanmaya başladı. İlaçla tedavi süresinde küçük Yağız, 8 kilo vererek 29 kiloya düştü. Twitter

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