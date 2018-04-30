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'Beklemekten sıkıldık artık atlayacaksa atlasın' dediler

'Beklemekten sıkıldık artık atlayacaksa atlasın' dediler

Aydın’da gece yarısı bir grup genç intiharı izleyebilmek için toplandı. Polis ve sağlık ekipleri şahsı intihardan vazgeçirmek için nöbet tutarken, bir grup genç de şahsın yukarıdan aşağıya atlayışını görebilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 07:28 - Güncelleme: 30-04-2018 07:28

Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bunalıma girip Atatürk Meydanı’ndaki Büyükşehir Belediye Binası’nın çatısına çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayı internet sitelerinin son dakika haberinden duyan bir grup genç, şahsın 7 katlı binanın çatısından aşağıya atlayışını izleyebilmek için meydanda toplandı. Polis ve sağlık görevlilerini ilk etapta yanına yaklaştırmayan çatıdaki şahsı ikna çabaları sürerken, intiharı izleyebilmek için toplanan gençler eğlenceli bir gösteri varmışcasına olayı izledi.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sırasında şahsın 7. kattan atlayışını izlemek için toplandıklarını belirten gençler, şahıs atlamayınca gece yarsında toplanma amacına ulaşamadıklarını söylediler. Bunu olay yerinde haber çalışması yapan kameralara da açık açık söyleyen gençler “Delinin biri atlıyor diye okuduk duyduk geldik. Atsın diye bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz. Atacağım demiş atmamış halen. Atlayacaksa atlasın” diye konuştular.

Zaman zaman yanlarında getirdikleri topla da oynayan gençler, intihar girişiminde bulunan şahsın bir an önce atlamasını beklediklerini ve atlayış görüntüsünü canlı canlı izleyebilmek için gece yarsında beklediklerini belirterek “Bir saattir beklemekten sıkıldık. Artık atlayacaksa atlasın. Atlamayacaksa gidelim yatalım” diye konuşmaları herkesi şaşırttı.

Bir yanda da intihar girişiminde bulunan şahsın yakınlarının bulunduğu alanda gençlerin herkesi şaşırtan tavırları, bağıra bağıra kameralara ‘Bir an önce atlasın’ diye konuşmaları üzerine gençler polis tarafından ikaz edildi. Çatıdaki şahsın ikna edilmesi üzerine gece yarsı toplanan kalabalık saat 02:00 sıralarında dağıldı.
Ekonomik, ailevi ve değişik sorunları dolayısıyla intihar girişiminde bulunan 41 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası F.Ö. ikna edilerek Büyükşehir Belediyesi’nin çatısından indirilip hastaneye götürüldü.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Çanakkale 30 Nisan 2018 07:40 Ey onbeşli onbeşli...çanakkale zaferini kimler aldı ne halde aldı...kimlere emanet...utanır olduk bu ülkede yaşamaktan.ahlaksızlıklar fuhuş tecavüzler arsızLık edepsizlik diz boyu...orada kim olursa olsun insan bir hayat ve bir aile paramparça olacak...yazık sadece yazık.memleketi ne hale getirdiler...

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