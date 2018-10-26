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Bekir Pakdemirli'den 256 bin üreticiye müjde

Bekir Pakdemirli'den 256 bin üreticiye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3 aylık dönem için 256 bin 571 üreticimize 194 milyon TL'lik destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 10:27 - Güncelleme: 26-10-2018 10:27

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan "Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 milyon liralık destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

ÜRETİCİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamanın devamında "Bu yılın ilk 3 aylık dönemindeki 269 milyon liralık desteğimizle birlikte; ilk 6 ay için üreticilerimize toplam 463 Milyon Liralık çiğ süt desteği ödemiş olacağız. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • k.k.k 26 Ekim 2018 11:54 Destek vermeyin arkadaş. Vergileri düşürün, tarım alanları açın, çiftçiye mazotu ucuza verin. Verin yahu ! Adamlar ne istiyorsa ne gerekiyorsa toplanın, kararları alın hemen. İnsanlar neden bu kadar kanser olmaya başladı ülkemizde ! Çünkü herşeyi dışardan alıyoruz, zehirleniyoruz, hastalanıyoruz !

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KİMDİR ?
Bekir Pakdemirli
BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

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