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Bekir Coşkun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüzsüz!

Bekir Coşkun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüzsüz!

CHP'de kurultay hareketliliği devam ederken çağrıları dinlemeyen ve seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan vazgeçmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiler geliyor. Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük..." dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 11:32 - Güncelleme: 26-07-2018 11:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide liderlik krizinin patlak vermesine neden oldu.

Muharrem İnce'yi genel başkan olarak görmek isteyen delegeler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

Tüm ısrarlara rağmen koltuğundan vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'u da isyan noktasına geldi.

Öyle ki; CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazetenin yazarı, Kılıçdaroğlu'nun yaptığının yüzsüzlük olduğunu yazdı.

"BUNUN TEK ADI VAR..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 9 seçimin ardından parti önünde oturma eylemi yapıldığını, istifa için pankartlar asıldığını hatırlatan Bekir Coşkun, CHP Lideri'nin tüm bunlara rağmen kurultaya gitmediğini belirtti.

Coşkun, "Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük..." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • remzi 26 Temmuz 2018 12:36 Geç sen başkan ol Bekir efendi.

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