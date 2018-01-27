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Bekir Bozdağ'dan TTB ve TMMOB'a sert tepki!

Bekir Bozdağ'dan TTB ve TMMOB'a sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 12:01 - Güncelleme: 27-01-2018 12:01

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimlerinin bugüne kadar terör örgütlerinin saldırı ve katliamları hakkında en ufak bir eleştiri bile yapmadığını ve zora düştüklerinde terör örgütlerine destek verdiklerini belirtti.

'UTANÇ VERİCİ BİR DURUM'
Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnsan hakları ve barış kavramları, artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar Türk tabip, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı, yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar Bu haliyle Türk Tabipleri Birliği yönetimi, Türk tabiplerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez veadlarında 'Türk' ismini kullanamazlar. Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir durumdur.

'TERÖR SEVİCİ YÖNETİM DEĞİŞMELİ'
Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri, ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki 'Türk' ismini çıkarmalıdır veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • MİSAFİR 27 Ocak 2018 13:45 ABD DE DÜN BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR TRUP BİR GAZETECİ SİZ TERÖRE SİLAH YARDIMI YAPIYORMUSUNUZ DİYE SORUYOR TRUP CVP SIZ BIRAKIYOR NE DEMEK ANLADINIZMI EYER BİRİ TÜRKYEDE ERDOĞAN SEN DEAŞ SİLAH YARDIMI YAPTINMI DİYE SORARLARSA KESİN HAPSİ BOYLE İŞTE BUNUN İÇİN TÜRKLYE BİR YERE VARMAZ ARTIK HERKES KORKU PANİK İÇİNDE HANİ NERDE ÖZGÜR BASIN ÖZGÜR DÜŞÜNCE BUNLAR OLMADAN NASIL AB GİRECEK TÜRKYE GİRMEZ SONRADA AB BİZİ OYALIYOR DEYİP MİLLETİ KANDIRIYORLAR AB GİRMEK ERDOĞANIN KRALIĞIN BİTMESİ DİKTATÖRLERİN AB YERİ OLMADIĞI İÇİN EROĞAN AB GİRMEMK İÇİN HERŞEYİ YAPIYOR SUÇUDA AB YE ATIYOR

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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