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Bekir Bozdağ'dan Sincar açıklaması

Bekir Bozdağ'dan Sincar açıklaması

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi. Bozdağ, gazetecilerin Sincar'daki son durum hakkındaki sorularını cevapladı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 20:34 - Güncelleme: 26-03-2018 20:34

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 332 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi veren Bozdağ, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

AB ÜYELİĞİ KONUSU

Bozdağ, Bulgaristan'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesine ilişkin soruya, "Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına ve farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız." yanıtını verdi.

KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini de Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir."

TÜRKİYE'YE HUKUK DERSİ VERMEYE HAKKI YOK

Avrupa'da Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Orada insanlar sadece etnik kökeni ve dini inanışı farklı diye saldırıya uğrarken, bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayanların veya yapıp da gerekli müeyyideleri uygulamayanların, bunların güvenliğini sağlamayanların Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye de hukuk dersi vermeye de hakkı yoktur."

6 KİŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Çiftlik Bank soruşturmasının devam ettiğine işaret eden Bozdağ, "Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır." dedi.

PATRİOT AÇIKLAMASI

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi."

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