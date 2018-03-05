Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar! Hadım geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, Afrin harekatı, Yunan askerleri, Salih Müslim'in Almanya'dan talebi ve çocuk istismarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bozdağ çocuk istismarına karşı hükümetin atacağı adımlarla ilgili bilgi verdi. Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

AKDAĞ BAKANLARA BİLGİ VERDİ: Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ, çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır. Bakanlar Kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir. Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. En kısa sürede detaylar paylaşılacak.

KİMYASAL HADIM İÇİN YASA ÇIKIYOR

Cezalar artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Adres bilgileri güvenlik birimlerine olacak ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır.

ÇALIŞTIKLARINA KURUMLARA BİLGİ VERİLECEK

Risk araştırmaları yapılacak, her yıl tekrar edilecek. Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler, özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır.

CİNSEL İSTİSMARA KARŞI DÜZENLEME

Çocukların istismarı konusunda detaylı değerlendirme yapıldı. Bütün bakanlarımız da katkıda bulundu. Cezaların caydırıcılığı suçların önlenmesinde büyük bir etkiye sahip. Ceza suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor. O cezanın verilmiş olması, infazı, o mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. O nedenle bir yandan cezaların caydırıcılığını yükseltirken öte yandan suça muhatap olmadan önce, onları koruyucu, bu tür suçları önleyici tedbirleri almamız gerekir.

RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

Hükümetimiz bu adımları birbirinden ayırmaktadır. Esasında hepimize büyük görevler düşüyor. Risk haritası çıkarılacak. Bir takım çalışma yöntemleri ile çıkarılacak. Pek çok konuda tedbir alınacak. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bununla ilgili pek çok tedbir var. Çalışması en kısa sürede bitecek.

AFRİN'İN YARISI KONTROL ALTINA ALINDI

Gün içinde operasyonlar sonucunda Raco-Afrin ve Cinderes-Afrin karayolları da kontrol altına alınmıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi yürütülmektedir. Afrin harekatının başından bu yana 132'si köy toplam 142 yerleşim yeri kontrol altına alındı. Alan olarak Afrin'in yarısı kontrol altına alındı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 795.

SALİH MÜSLİM'İN ALMANYA'DAN İSTENMESİ

Salih Müslim'in Çekya'da yakalanması ve serbest bırakılması sürecini takip ettik. Oradan terör örgütüne destek içeren bir karar çıktı. Bu kararın çıkmasından sonra Salih Müslim'in Almanya'ya gideceği bilgileri ulaşınca Adalet Bakanlığımızın talebi Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Almanya makamlarına iletildi.

YUNAN ASKERLER İÇİN BİR TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bir siyasi takas söz konusu değildir. Tutuklanan 2 yunan askeriyle FETÖ'cü hainlerin takas söz konusu değildir.

Kimyasal hadım nedir? Hadım edilen cinsel ilişkiye girebilir mi?

Hadım ne demek kimyasal hadım nasıl edilir