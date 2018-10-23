Bekir Bozdağ'dan Erdoğan'a: Ne mutlu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'nin Bekir Bozdağ'a yönelik andımız eleştirilerine çok sert çıktı. Erdoğan ''Benim bakanlık yapmış arkadaşıma hem hakaret, hem tehdit savuracaksın...Bunu bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Onun arkasında bizler varız. Ben yol arkadaşımı feda edemem'' diyerek Bekir Bozdağ'a sahip çıktı. Erdoğan'ın sözleri karşısında duygulanan Bozdağ gözyaşlarını tutamadı.
Bekir Bozdağ grup toplantısının ardından soyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İşte Bozdağ'ın o mesajı: Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Ak Parti’nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan’ın AkParti Grubunda şahsıma yönelik sözleri, benim için en büyük şeref madalyasıdır. Böyle vefalı ve büyük lidere bizleri yol ve dava arkadaşı kılan Rabbime sonsuz şükrediyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan’a gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim, Cumhurbaşkanımızı, milletimizin, devletimizin ve partimizin başından eksik etmesin. Rabbim, onu daima korusun ve yardımcısı olsun...Ne mutlu böyle vefalı ve büyük bir liderle birlikte yürüyenlere!
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