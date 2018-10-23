Bekir Bozdağ'dan Erdoğan'a: Ne mutlu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'nin Bekir Bozdağ'a yönelik andımız eleştirilerine çok sert çıktı. Erdoğan ''Benim bakanlık yapmış arkadaşıma hem hakaret, hem tehdit savuracaksın...Bunu bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Onun arkasında bizler varız. Ben yol arkadaşımı feda edemem'' diyerek Bekir Bozdağ'a sahip çıktı. Erdoğan'ın sözleri karşısında duygulanan Bozdağ gözyaşlarını tutamadı.