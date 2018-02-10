  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bekir Bozdağ'dan ABD'ye Menbiç yanıtı

Bekir Bozdağ'dan ABD'ye Menbiç yanıtı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde en üst düzey generalini Menbiç'e gönderip Türkiye'ye gözdağı veren ABD'ye mesaj verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-02-2018 14:15 - Güncelleme: 10-02-2018 14:15

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Menbiç krizini görüşmek üzere ABD'li yetkililerin yapacağı ziyaretlerle ilgili olarak, "Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olanı." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, gelecek hafta ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaretler olacağını, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini hatırlatması üzerine Bozdağ, şöyle konuştu:

TÜRKİYE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YILA GİRMİŞTİR
"Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olandır. Amerika Birleşik Devletleri, kendi sınır boyu 910 kilometrelik bir alanda terör örgütlerinin yuvalanmasını, burada bir terör devletine doğru dönüşmesini görse, her gün sınırlarından taciz atışları olsa, Amerikalı sivil vatandaşlar hayatını kaybetse ve yaralılar olsa, karakoluna, askerine, polisine saldırılar olsa herhalde ABD yönetimi de, ABD halkı da 'Bunlara haddini bildirin ve bunlara fırsat vermeyin' der. Amerika da biraz empati yaptığında Türkiye'nin yaptığının çok doğru bir şey olduğunu görecektir. O yüzden buradan bir kez daha ifade etmek isteriz ki; Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda başkalarına söyleyeceği şey net olarak şu; artık bizi sınamaktan vazgeçin. Bizi denemekten vazgeçin. Türkiye gelinen noktada geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Bu yolda hedeflere ulaşılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri yürüyecektir. Bölge terörden ve teröristlerden arındırıldıktan, huzur barış ve sükun yeniden tesis edildikten, sınır güvenliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği temin edildikten sonra ancak harekat başarıya ulaşmış olacaktır."

ABD'YE TERÖRİSTLERE SİLAH VERME ÇAĞRISI
Artık ABD'nin, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunu görmesi. Bu sorunda Türkiye'nin haklılığını teslim etmesi ve bu haklılığa uygun davranması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bizim beklentimiz odur. PYD, YPG teröristlerine verdikleri her türlü desteği sonlandırmaları, bölgenin de Türkiye'nin de Amerika'nın da yararınadır. Bu destekler devam ettiği sürece bölgede sorun çözülmemiş olur. Türkiye NATO'da müttefik, Amerika'yla iyi ilişkiler içinde olmak istiyor, ABD de bizimle iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. O zaman yol belli. Teröre destek vermeyeceksiniz, teröristlere silah vermeyeceksiniz, teröristlere eğitim vermeyeceksiniz. Teröristlerle beraber askerlerinizi fotoğraf çektirip Türkiye'ye üstü kapalı, üstü açık göndermeler yapmayacaksınız, yaptırmayacaksınız. Bütün bunalın hepsi bölgedeki gerilimi artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Umarız ki bu ziyaret Türkiye'nin gerçeklerini görmelerine, Türkiye'yi iknaya değil anlamalarına ve anladıkları gibi hareket etmelerine yol açar." 

KILIÇDAROĞLU'NA ANLAMAKTA ZORLANIYORUM
Harekatın hedefinin, Afrin bölgesinin teröristlerden, terör örgütlerinden temizlenmesi ve teröristlere ait barınak, sığınak, lojistik merkezleri, mühimmat, silah araç ve gereçleriyle birlikte hepsinin imha edilmesi, bölgede güvenliğin, barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesi olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu hedefler gerçekleşinceye kadar Afrin harekatı devam edecektir. Afrin, bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek, 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir. 'Orayı PYD, YPG, KCK, PKK teröristlerinden arındırmayın' demektir. Bunu anamuhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir. Kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye Afrin şehir merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak teröristlerden temizleninceye kadar bu harekata devam edecektir. Netice alındıktan sonra harekat sonlanmış olacaktır. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyorum. Bir yandan 'Operasyona katılan askerimize, TSK'ye destek oluyoruz. Türkiye için gerekli' açıklaması yapıyor. Öte yandan da Türkiye'nin bu işin gereğini gerektiği şekilde yapması konusundaki hassasiyetinden vazgeçmesini istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu doğrudan olmasa bile dolaylı o bölgedeki teröristlere bir destektir."

Kılıçdaroğlu'ndan "teröristlere dokunmayın" demek yerine bölgedeki teröristlere çağrı yapmasını beklediklerini vurgulayan Bekir Bozdağ, "Türkiye geliyor siz bölgeyi terk edin. Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin. Bölgeyi ve bölgedeki insanları daha fazla sıkıntıya sokmayın' diye onlara çağrı yapması lazım ama onu yapmıyor. Türkiye'ye söylüyor. Onun için bir kez daha söylüyoruz. Bölgedeki bütün yerleşim yerleri ve her karış toprak teröristlerden ve terör örgütlerinden temizleninceye kadar TSK operasyona devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'den Türkiye'ye Menbiç mesajı: Karşılık veririz

 

ABD Türkiye'ye şantaja hazırlanıyor! Yaptırımlar ve Ermeni kartı...

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bekir Bozdağ'dan ABD'ye Menbiç yanıtı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat