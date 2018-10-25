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Bekir Bozdağ yaşadıklarını anlattı! Kendimi tutamadım

Bekir Bozdağ yaşadıklarını anlattı! Kendimi tutamadım

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında kendisi ile ilgili sözlerine ilişkin, ”Cumhurbaşkanımız konuşurken kendimi tutamadım. Cumhurbaşkanımızın bizi savunmasından, sahiplenmesinden dolayı kendimi tutamadım” dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 16:33 - Güncelleme: 25-10-2018 16:33

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları, TBMM‘de Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağı ziyaret etti.

Bozdağ ziyarette yaptığı konuşmada, “Bizi bilen biliyor, en iyi de Yozgatlılar biliyor. Ancak bize hakaret ve iftira edenlere söyleyecek bir şey yok. Milletimiz bizi biliyor, biz de kendimizi biliyoruz. Hemşehrilerimin ve partimin duruşu beni daha çok ilgilendirdi.

Bütün Yozgat, sadece AK Parti teşkilatları da değil bize sahip çıktı. AK Partili olsun olmasın bütün Yozgatlı hemşehrilerim sahip çıktı, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Partime teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere parti sözcümüz, partimiz bize sahip çıktı, hepsine teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Haksızlığa hep birlikte cevap verdiler" dedi. 

Yargı resmen idarenin yerine geçiyor: Danıştay'ın Öğrenci Andı ile ilgili kararına ilişkin Bozdağ, “Andımız kararının gerekçesini okudum. Gerekçesi felaketti. Yargı resmen idarenin yerine geçiyor. Benim yaptığım mahkemenin kararını ve gerekçesini eleştirdim. Bir hukuksal değerlendirme yaptım. Bunun üzerine linç kampanyası başlatıldı, çok ciddi tehditler yapıldı. Bütün terör örgütleri beni tehdit eder. Milletin ve devletin hukukunu koruduğunuz için tehdit ederler. Ben hiçbir zaman etnik kimlik üzerinden siyaset yapmadım. Cenab-ı Allah bizi Yozgat'ta çiftçi bir anne babanın evladı olarak yarattı. Kimsenin doğacağı yeri, anne ve babasını seçme hakkı var mı? Bizi Türkiye’de Türk milletinin ferdi olarak yarattığı için şükrettim” diye konuştu. 

Bozdağ şunları kaydetti: “Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin çimentosu AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız konuşurken kendimi tutamadım. Cumhurbaşkanımızın bizi savunmasından ve sahiplenmesinden dolayı kendimi tutamadım. Böyle bir lidere yol arkadaşı olmayı herkese nasip etmez. Bugüne kadar pek çok iş yaptık. Benim aldığım en büyük şeref madalyası Salı günü grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma yönelik sözleridir." 

Arkanızdayız: AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, “Sizlerin sadakatli ve liderine bağlı haliniz bizlere örnek oldu. Danıştay kararı sonrasında yapılan açıklamanız sonrası size yönelik tepkiler bizleri üzdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere sahip çıkması bizlerin de gözlerini yaşarttı. Geçmişte yanınızdaydık, bundan sonra da yanınızdayız” dedi. 

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, “Sayın bakanımıza yönelik hakaretamiz saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri hepimizin yüreğine su serpti. Yol arkadaşına sahip çıktığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 16:45 Papaz bırakılırken de geçti ona niye itiraz etmedin Bekir bey

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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