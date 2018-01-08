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Bekir Bozdağ: OHAL bir defa daha uzatılacak

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Olağanüstü Hal (OHAL) bir defa daha uzatılacak'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 17:39 - Güncelleme: 08-01-2018 17:39

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir."

'ÖN LİSANS MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK İMKANI' İDDİALARI

"Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur."

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider dürüst bir siyaset anlayışı var ikili oynamayan birisi. Sayın Bahçeli'nin sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip."

YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİ ASKERLER

"Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz."

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI

"Çok net söyledik siyasi bir davadır hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonunda getirilen bir hakim. FETÖ'cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık'ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD'deki yargılamanın kilit yalancı tanığı. Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür."

BYLOCK TUZAĞINA DÜŞENLER İÇİN KHK

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın ByLock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Tek tek bunlar incelendi. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. Bunlarla ilgili bakanlıklar diğer kurumlar sırf bu tuzak nedeniyle ByLock'a yönlendirilmiş olup görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurum kaldı inşallah yakında bu KHK çıkacaktır."

UYUM YASALARI

"Seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018, uyum yasalarının yoğun görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının Mart'tan önce parlamentodan çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu yasalar içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli'nin formül önerisi de değerlendirilecek."

İRAN'DAKİ OLAYLAR

"İran halkı bu yaşananlara 'dur' dedi. Dış müdahalelerle şiddet kullanarak zorla anayasanın çizdiği usül dışında başka bir yöntemle ülkelerde iktidar değişimine karşı olduğumuzu hep ifade ettik. Hem Gezi hadiseleri hem 17-25 Aralık süreci hem Kobani hadiseleri hem hendek terörü en son yaşadığımız darbe teşebbüsü halk anayasasına sahip çıkmıştır. Türkiye'de böyle hesap yapanlar var mı bilmem. Türkiye'de böyle bir şeyin başarılı olma şansı dün olmadığı gibi bugün de yoktur yarın da yoktur. Türkiye bu noktada tecrübelidir.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • asker 08 Ocak 2018 21:28 Bu memleket temizlenene kadar OHAL e devam.

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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