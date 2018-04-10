Bekir Bozdağ MİT'i tebrik etti

MİT'in FETÖ'nün Afrika yapılanmasına vurduğu darbe

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten operasyonuna ilişkin, "Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadelede kendisine tevdi edilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Ben o yüzden MİT'i tebrik ediyorum." dedi.

Bozdağ, Mecliste gazetecilerin sorusu üzerine, MİT'in bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdiğini bildirdi.

MİT yasasında 2014 yılında yapılan değişiklikle teşkilata yurt dışında operasyon yapma yetkisi verildiğini hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"O nedenle MİT hem istihbarat toplama görevi hem de kendisine bir görev tevdi edildiğinde yurt dışında da operasyon yapma yetkisiyle donatılmıştır. Terör örgütleriyle mücadelede bu şarttır. Terör örgütleriyle etkin mücadelede netice almak için de bütün ülkeler benzer yöntemleri kullanıyorlar. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı da terörle mücadelede kendisine tevdi edilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Ben o yüzden MİT'i tebrik ediyorum."

Bu tür operasyonların devam edip etmeyeceği sorusuna ise Bozdağ, "Ediyor ya işte." karşılığını verdi.