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Bekir Bozdağ: CHP'nin ki siyasi ahlaksızlık

Bekir Bozdağ: CHP'nin ki siyasi ahlaksızlık

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'den geçen 15 milletvekilinin ağladığını söyleyerek, "Bu fotoğraf siyasi ahlaksızlığın fotoğrafıdır" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 18:52 - Güncelleme: 29-04-2018 18:52

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçen milletvekilleriyle ilgili konuştu. Meclis'teki basın toplantısında CHP'li milletvekillerinin ağladığını ileri süren Bozdağ, bu fotoğrafı unutamadığını söyleyerek "Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır" diye konuştu.

Bozdağ, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı öncesi, basın mensuplarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin belirli bir süre sonra geri dönecekleri açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun, 15 milletvekilini ağlata ağlata bir başka partiye gönderdiğini, onları demokrasi kahramanı ilan ettiğini, kumpası bozduklarını söylediğini belirten Bozdağ, "Ama belli ki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalması diye." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlar adına da sormak istediğini dile getiren Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu 15 vekili hangi kumpası bozmak için gönderdi? Bu 15 milletvekilini demokrasi kahramanı ilan etti ama hangi konularda demokrasi kahramanlığı yapmak üzere bir başka partiye ağlata ağlata gönderdi. Şimdi ne değişti de demokrasi kahramanı olarak giden vekiller, kahramanı oldukları partiden, demokrasiden hemen gerisin geri dönüp CHP'ye gelme ihtiyacı duydular. Baktığımızda bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi. Çaresiz, 'kader kurbanı' derler ya bunlar kader kurbanı da değil, CHP'nin genel başkanının siyasi beceriksizliğinin ve öngörüsüzlüğünün kurbanı oldu."

"MİLLETVEKİLLERİ UCUZA GİTTİ"

Bir gün sonrasını, bir hafta sonrasını göremeyen bir genel başkanın hesapları uğruna 15 vekilin ağlatıldığını aktaran Bozdağ, "Siyasi hayatları, itibarları, ahlakları toplum nezdinde tartışılır hale gelmiştir. Şimdi tekrar ağlaya ağlaya gidenler, öyle gözüküyor ki bu sefer güle güle herhalde geri gelecekler. O zaman sormak lazım bu milletvekillerine ve bu vekilleri oraya gönderen genel başkana, dün bunlar ağlata ağlata gönderdiğinizde CHP'nin vekilleriydi. Zaman geçti, bunları tekrar partiye alıyorsun, yine bunlar CHP'nin vekilleri. O zaman ne değişti? Peki neden bu yola tevessül ettiler? O gün de vekildiler CHP'de, şimdi de gene vekil olacaklar CHP'de. Peki bu rezaleti, bu kepazeliği, bu siyasi ahlaksızlığı, bu kişilere yaşatmanın anlamı neydi? Onu anlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Öyle gözüküyor ki milletvekilleri ucuza gittiler, çok ucuza gittiler. Ama o ucuz bedeli de tahsil etme zorluğu ortaya çıkınca tekrar CHP'ye alınacaklarının işaretini Sayın Genel Başkan veriyor. O zaman ben bu milletvekillerinden, genel başkanlarına şunu sormalarını isterim; (Biz size hangi kötülüğü yaptık ki aile şerefimizi, kişi olarak şerefimizi, itibarımızı bu kadar ayaklar altına aldın, ağlattın ve bu hale getirdin, rezil kepaze ettin? Sayın Genel Başkan neden bizi bu hale getirdin?) diye eminim sormaları gerekir. İnşallah sorarlar yoksa ortada bir kahramanlık, bozulan bir kumpas yoktur. Çünkü gönderdikleri partinin seçime gideceğini bile bile, ağlatarak gönderme hadisesi vardır. O zaman Kılıçdadoğlu'na düşen bir şey var. Bu kirli operasyonu neden yaptı? Bunun arkasında hangi kirli pazarlıklar vardı. Onu açıklaması lazım. Hepimiz bekliyoruz. Öyle beylik laflarla değil, gerçek cümlelerle bunu izah etmesine ihtiyaç vardır."

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Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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