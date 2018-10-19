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Bekçilik yazılı sınav tarihi ne zaman sınav giriş yeri bilgisi

Bekçilik yazılı sınav tarihi ne zaman sınav giriş yeri bilgisi

Mahalle ve çarşılarda görev yapacak bekçi adayları için heyecanlı geri sayım başladı. Bekçilik yazılı sınavı yarın, yani 20 Ekim'de yapılacak. Bekçilik yazılı sınavı 10 ilde yapılacak. Bekçilik sınav giriş belgesi ise 4 iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek. Yazılı sınav sonucuna göre sözlü ve fiziki sınavlar da yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 13:10 - Güncelleme: 19-10-2018 13:10

Bekçilik sınavı ne zaman sorusu sınav yaklaştıkça vatandaşların gündeminde. Mahalle ve çarşılarda görev yapacak bekçi adaylarının gireceği bekçilik sınavı yarın, 20 Ekim'de saat 10.00'da başlayacak. Bekçilik sınavında adaylara toplam 100 soru sorulacak. 50 sayısal ve 50 sözel bölümden soru çözecek bekçi adaylarına toplam 120 dakika süre verilecek. Bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri ise yarından itibaren sorgulanmaya başlayacak. Bekçilik yazılı sınavı ise belirli il merkezlerinde yapılacak, listesi haberimizde...

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik yapılacak yazılı sınav tarihi belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ekim 2018'de yapılacak.

KAÇ SORU ÇIKACAK: Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

BAŞARILI OLANLAR İSTİHDAM EDİLECEK: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

SINAV 3 AŞAMADAN OLUŞACAK: Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK: Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

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