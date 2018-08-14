Bekçilik sınav yeri sorgulama illere göre bekçilik sınav merkezleri

Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak soruları binlerce vatandaşın gündeminde. Mahalle ve çarşılarda görev alacak 7 bin bekleniyordu fkçi adayı için 3 farklı sınav yapılacak. İlk sınav bekçilik yazılı sınavı olacak. Sınav yerlerinin 23 Temmuz'da www.pa.edu.tr adresinden açıklanması bekleniyordu fakat resmi bir açıklama gelmedi. Daha sonra bekçi adayları sözlü sınav ve fiziki yeterlilik sınavlarına da girecek. Peki bekçilik yazılı sınavı konuları neler olacak?

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK: Bekçi alımı için gerçekleştirilen değerlendirme süreci, yazılı ve fiziki mülakatla devam edecek. Yazılı sınav giriş yerlerinin 23 Temmuz itibariyle açıklanması öngörülmekteydi. Sınav giriş yerlerinin en kısa süre içerisinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2018 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR: 2018 yılı itibari ile bekçi maaşlarına zam yapıldı. 2018 yılında ortalama olarak aylık bekçi maaşları 3 bin lira civarındadır. Tabi bu tutar bekçinin görev yaptığı bölgenin nüfus olarak büyüklüğü ve ilin terör durumuna göre değişiklik göstermekte.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK: Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK: Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULAR NELER: Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.