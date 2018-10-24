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Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı TC ile giriş

Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı TC ile giriş

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 20 Ekim'de sınava giren binlerce bekçi adayının gündeminde. Bekçilik sınavında çoktan seçmeli soruları cevaplayan adaylar gözlerini bekçilik sınav sonuçlarına çevirdi. Bekçilik sınav sonuç bilgisi 26 Kasım'da erişime açıklacak ve TC numarası ile sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 17:30 - Güncelleme: 24-10-2018 17:30

Bekçilik sınav sonuçları açıklanıyor tarih belli. 20 Ekim cumartesi günü belirli sınav merkezlerinde yapılan bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz tarihleri arasında ön başvurular alınmış. Geçtiğimiz Cumartesi günü ise Bekçilik yazılı sınavı gerçekleştirilmişti.  Adaylara Türkçe Matematik, Genel Kültür, Fen Bilimleri olmak üzere birçok testten sorular yöneltildi.Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınav sonuçları 26 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 30 Ekim 2018 tarihi saat 17.00‘a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına Katılan Adayların Dikkatine!

20/10/2018 tarihinde yapılan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 23 Ekim 2018 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks ( 0 312 462 87 29 ) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 30 Ekim 2018 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

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