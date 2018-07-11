Bekçi alımı sınav yerleri ile göre sorgulama sayfası-2018

Bekçi alımı 2018 illere göre dağılımı, hangi ile kaç bekçi alımı yapılacak 2018 bekçi alımı başvurusu yapma sayfası adayların erişimine açıldı. 10 bin bekçi alımı için düğmeye basıldı ve Bakan Süleyman Soylu müjdeyi verdi. Mahalle ve çarşılarda görev yapmak üzere toplam 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçi adaylarında en önemli kriterlerden biri de yaş sınırı oldu. 18 yaşını geçmiş, 31 yaşından gün almamış ve askerlik görevini yerine getirmiş adaylar bekçilik için başvurabilecek.

Bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak: 2 Mart 2018 tarihli resmi gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ile sözlü sınav, yazılı sınavdan sonraya alındı. Bekçi alımı sözlü sınavı daha sonraki aşamada yapılmaya devam edecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı yaş şartı: Bekçi alımlarına 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak şeklinde belirtildi.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak gerekiyor.

2018 yılı bekçi alımları genel şartları: Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

Bekçi alımı TCK hükümleri neler: Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartı da aranacak. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

2018 yılı bekçi alımlarında başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekecek.

Büyük şehirlerde İstanbul Ankara, İzmir Bursa illerinde bekçi alım sayıları belli oldu; Ankara 150, Bursa 100, İzmir 100, İstanbul 200 bekçi alımı ilanına çıkacak.

Diğer illerde 17 bin kişinin kadro sayısı dağılımı şöyle;

Adıyaman 85, Afyonkarahisar 110,

Ağrı 90, Aydın 170, Balıkesir 170, Bilecik 65,

Bingöl 60, Bitlis 65, Bolu 65, Burdur 65,

Bursa 100, Çanakkale 90, Çankırı 50, Çorum 90,

Denizli 170, Edirne 90, Elazığ 100, Erzincan 65,

Erzurum 75, Eskişehir 170, Gaziantep 100,Gümüşhane 50,

Isparta 85, Kars 60, Kastamonu 70, Kayseri 180,

Kırklareli 75, Kırşehir 65, Kocaeli 100, Konya 250,

Kütahya 80, Malatya 110, Manisa 170, Kahramanmaraş 170,

Muğla 200, Muş 60, Nevşehir 65, Ordu 50,

Rize 100, Samsun 50, Siirt 65, Sinop 50,

Sivas 110, Tekirdağ 200, Tokat 90,Trabzon 150,

Tunceli 50, Aksaray 75, Bayburt 50, Karaman 60,

Kırıkkale 75, Batman 100, Bartın 50, Ardahan 50,

Iğdır 50, Yalova 50, Karabük 60, Osmaniye 90,

Düzce 70, Şanlıurfa 150, Uşak 75, Van 200,

Yozgat 75, Zonguldak 75,