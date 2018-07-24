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Bekçi alımı sınav yerleri il il sorgulama pa.edu.tr sayfası

Bekçi alımı sınav yerleri il il sorgulama pa.edu.tr sayfası

7 bin bekçiden biri olmak için Türkiye'nin farklı illerinde istihdam edilecek bekçi adayları için sınav başvuru merkezleri belli oldu. 2018 Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı'na katılacak adayların müracaatlarının alınacağı ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri tarihlerle başvuru merkezleri açıklandı. İşte bekçi alımı ile ilgili ayrıntılar...

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:35 - Güncelleme: 24-07-2018 11:00

Bekçi alımı sınav başvuru yerleri açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sınav kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile “www.pa.edu.tr” internet adresinden öğrenebilecek.

BAŞVURU FORMU VE GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI: 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

Adayların Başvuru Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BAŞVURU FORMUNDA NELER YER ALIYOR: Adaylardan başvuru formu içerisindeki kimlik bilgileri, evliyse eşinin kimlik bilgileri, şehit veya vazife malulu eşi ya da çocuğu olup olmadığı, askerlik durumu, mezun olduğu okul ve yılı, telefon numarası, ikamet adresi, adli sicil kaydı (kendisi ve eşinin) beyanı, siyasi parti üyelik durumu, gibi bilgiler talep edilecek.

Adaylar daha sonra şu ifadenin altına imzasını atarak formu teslim etmeye hazır hale getirmiş olacak;

"02 Mart 2018 tarih ve 30348 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Çarış ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 5'inci Maddesinde belirtilen şartların hepsini taşıyorum. Bu madde hükümlerine göre müracaatıma engel bir durumumun bulunmadığını ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi halde başvurumun aynı yönetmeliğin 8'inci Maddesinin 3'üncü bendi gereğince başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespit edilmesi halinde başvurumun geçersiz sayılacağını okudum ve anladım"

İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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